Debatte um Ostermärsche Habeck nennt Pazifismus einen »fernen Traum«

Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) forderte die Beteiligten der Demonstrationen nun zu einer klaren Botschaft an Russland auf. Gegenüber der Funke Mediengruppe sagte Habeck, Pazifismus sei im Moment »ein ferner Traum«. Kriegsverbrechen seien »offenkundig Teil« der russischen Kriegsführung. Für ihn sei deshalb »Zuschauen die größere Schuld«. Es sei »eindeutig, wer in diesem Krieg Angreifer ist und wer sich in schwerer Not verteidigt und wen wir unterstützen müssen – auch mit Waffen«.

Die in der Ukraine aufgewachsene Publizistin Marina Weisband äußerte sich in den »Tagesthemen« am Freitag ebenfalls kritisch gegenüber den Ostermärschen. Das Problem an den radikalen Pazifisten sei, dass sie den Frieden an den Anfang stellten und nicht ans Ende. »Wir kommen nicht drumherum, dass wir in einer Welt leben, in der es auch Waffen gibt, in der es auch Aggressoren gibt«, so Weisband. Diesen Aggressoren müsse man es so teuer wie möglich machen, jemanden anzugreifen – »und das funktioniert nur mit Waffen«.