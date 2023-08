Lötzsch fordert, dass die Bundesregierung statt mit Regierungsmaschinen künftig mit Linienflugzeugen reisen soll. »Meine Erfahrung ist, dass es genug zuverlässige Airlines gibt, die die Bundesregierung buchen kann.«

33 Liter Kerosin auf 100 Kilometer

Schon vor dem Vorfall in Abu Dhabi, der einen Abbruch von Baerbocks Australienreise zur Folge hatte, hat die Linksfraktion die Flugbereitschaft kritisiert. So hatte im Frühjahr 2023 eine Anfrage der Linksfraktion an das Verteidigungsministerium ergeben, dass die Umweltbilanz der Regierungsmaschine verheerend ausfällt.