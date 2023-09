Der Pannenflug hatte auch für die »Weiße Flotte« der Flugbereitschaft drastische Folgen. Da die beiden in die Jahre gekommenen A340-Jets in den vergangenen Monaten immer pannenanfälliger wurden, entschied die Luftwaffe, beide Flieger umgehend auszumustern. Der Pannenjet wird zwar derzeit noch bei Lufthansa Technik begutachtet, ein Einsatz als Regierungsflieger ist jedoch so gut wie ausgeschlossen, da niemand ein zweites Desaster wie bei der Baerbock-Reise erleben will.

Minister müssen künftig wohl häufiger Linie fliegen

Stattdessen sollen die beiden Flieger in den kommenden Wochen verkauft werden. Der Jet mit der Kennung 16+02 wird bereits durch die Verwertungsgesellschaft des Bundes auf dem freien Markt angeboten. In den vergangenen Wochen schauten sich Interessenten aus der Golfregion und den USA den VIP-Jet mit Schlafzimmer, Dusche und großen Besprechungsräumen in Köln-Wahn an. Vor einem möglichen Verkauf würde der Jet jedoch noch aufwendig umgebaut, zum Beispiel wird das integrierte Raketenabwehrsystem entfernt.