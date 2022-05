Elke Ferner , ehemalige SPD -Bundestagsabgeordnete und Sachverständige in der Kommission, wies in der Sitzung auf die Ursachen dafür hin, weshalb der Frauenanteil im Bundestag nie höher lag, als 36,3 Prozent. Als Frau müsse man die Zeit haben, um sich parteipolitisch zu betätigen. Viele Frauen fehle diese Zeit. Auch seien die Erfolgschancen auf Direktmandate bei Wahlen niedriger als bei Männern. Viele Frauen würden nur in aussichtslosen Wahlkreisen aufgestellt.

FDP hält Paritätsregelung für »hochgradig problematisch«

In der Anhörung der Kommission sprachen sich neben der SPD auch Abgeordnete von Grünen und Linken für eine Paritätsregelung aus. Anders sehen das Union, FDP und AfD. FDP-Obmann Konstantin Kuhle hält eine gesetzliche Paritätsregelung für verfassungswidrig und »hochgradig problematisch« für die Parlamentskultur. Die Unionsabgeordnete Nina Warken wies auf die Beobachtung hin, der Frauenanteil in den Fraktionen entspreche in der Regel dem Frauenanteil in den jeweiligen Parteien. Die Parteien sollten selbst auf wesentliche Änderungen hinwirken.