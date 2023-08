Die AfD erhielt bereits im Januar eine Spende in Höhe von 265.000 Euro von einem Ingenieur aus Weimar.

Dahinter folgt der Südschleswigsche Wählerverband (SSW), der aus Dänemark im ersten Halbjahr 251.222,30 Euro an Spenden erhielt. Die Partei der dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein wird vom Kulturministerium in Kopenhagen mit vierteljährlichen Zahlungen unterstützt und stellt insofern einen Sonderfall dar.