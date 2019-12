Jahresauftakt der Parteien Nach Silvester droht der Knall

Union

Annegret Kramp-Karrenbauer will in diesen Tagen ins Kino gehen, das verriet sie der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". "Star Wars" steht auf dem Programm - Kämpfe auf der Leinwand, wenn man so will, bevor es mit den innerparteilichen Scharmützeln im realen Leben weitergeht. Denn klar ist: Die CDU-Chefin hat auf dem Parteitag im November ihre Kritiker zwar vorerst verstummen lassen, doch die Machtfrage - vor allem nach der nächsten Kanzlerkandidatur - lässt sich so einfach nicht beiseite wischen.

John Macdougall/AFP CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer

Glaubt man den Ergebnissen einer Emnid-Erhebung für die "Bild am Sonntag" wünschen sich nur noch 29 Prozent der Deutschen, dass Kramp-Karrenbauer 2020 eine wichtigere Rolle spielt. Vor ihr liegt die unionsinterne Konkurrenz: Friedrich Merz etwa oder Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, dessen CSU auf wichtige Kommunalwahlen am 15. März zusteuert.

Solche Werte machen es für die Vorsitzende nicht einfacher, zumal die Große Koalition noch immer wackelt und gleichzeitig wichtige Kursfragen für die Union anstehen. Ein Teil der Konservativen fordert einen klaren Rechtsschwenk, andere lehnen das ab.

SPD

Eigentlich sieht die Lage für Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken ziemlich düster aus. Die SPD verharrt auch nach der Wahl der neuen Parteichefs im Umfragetief. Laut der jüngsten Emnid-Erhebung will nur ein Bruchteil der Befragten mehr Einfluss für das neue Spitzenduo.

Michael Kappeler / DPA SPD-Spitzenduo Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans

Keine Frage, Esken und Walter-Borjans stehen im neuen Jahr sofort unter besonderer Beobachtung. Sie müssen einen Spagat versuchen, um die Gräben in der Partei zu schließen: Einerseits erwartet der linke Flügel, dem die beiden angehören, ein schärferes Profil für die SPD. Andererseits können es sich die Parteichefs kaum erlauben, das konservative Lager durch einen allzu Groko-feindlichen Kurs zu vergraulen.

Das Mitgliedervotum und die bitteren Erinnerungen an vergangene Führungskrisen verleihen Esken und Walter-Borjans einen gewissen Schutz. Die Frage wird jedoch sein, wie lange sich innerparteiliche Kritiker zurückhalten. Am 9. und 10. Februar könnte es auf der Parteiklausur zu einer Bestandsaufnahme kommen. Etwa zwei Wochen später steht der eigentliche Stimmungstest an: In Hamburg will die SPD bei der Bürgerschaftswahl Platz eins verteidigen - und damit verhindern, dass die Grünen ihr weiter den Rang ablaufen.

Grüne

Für die Grünen war 2019 wohl das erfolgreichste Jahr in ihrer Geschichte. Ihre neue Rolle in der Spitzenliga der Politik wollen sie nun zementieren. Dabei richtet sich der Blick vor allem nach Hamburg: Umfragen sehen die Grünen auf Augenhöhe mit der SPD, nach Baden-Württemberg könnten sie hier zum zweiten Mal eine Landesregierung anführen.

Guido Kirchner/dpa Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock und Robert Habeck

Die anstehenden Wahlen werden deshalb auch das große Thema sein, wenn der Bundesvorstand am 6. und 7. zur Jahresauftaktklausur in Hamburg zusammenkommt. Denn die Grünen stehen durchaus unter Druck. Hamburg ist schließlich ihr Terrain - eine urbane Großstadt mit einer breiten, gut situierten Mittelschicht. Waren die Grünen bei den jüngsten Ostwahlen trotz Aufwärtstrend Außenseiter, dürfte sich nun viel deutlicher zeigen, was der Umfragehype wert ist.

AfD

2020 sei ein "wichtiges Jahr auf dem Weg der Selbstfindung der AfD", sagte dieser Tage der neue Parteichef Tino Chrupalla. Was er damit vor allem meint: die Rechtspopulisten stehen vor einer Grundsatzentscheidung. Beim Sozialparteitag im April könnte sich klären, ob die einst den Ton angebenden Wirtschaftsliberalen auch in Zukunft noch etwas zu sagen haben - oder ob sich der völkische Flügel endgültig durchsetzt und aus der AfD eine national-soziale Partei macht.

Julian Stratenschulte/dpa AfD-Chef Tino Chrupalla

Der Streit entzündet sich in erster Linie am Thema Rentenpolitik. Während die Gruppe um Rechtsaußen Björn Höcke hohe staatliche Investitionen und eine Benachteiligung von Ausländern favorisiert, setzt etwa Chrupallas Co-Parteichef Jörg Meuthen auf mehr private Vorsorge. Die Verantwortlichen stehen nun vor der Schwierigkeit, daraus einen Leitantrag zu schmieden, der die Partei nicht zerreißt.

FDP

Nach dem üblichen Dreikönigsprogramm lenkt auch die FDP 2020 den Fokus auf die Wahlen in Hamburg. Die Entscheidung ist für die Liberalen von besonderer Bedeutung. Bei zwei von drei Landtagswahlen im Osten verpassten sie zuletzt den Einzug ins Parlament. Jetzt soll endlich wieder ein echter Erfolg her. Laut den Umfragen könnte die FDP ihr Ergebnis von 2015 halten. Damals holte die Partei 7,4 Prozent - in einer Stadt, die für die Liberalen über Jahre hinweg ein schwieriges Pflaster war.

Britta Pedersen/ DPA FDP-Chef Christian Lindner

Auch bundesweit steht die FDP zwar nicht überragend, dafür aber stabil da - meist liegt sie in den Umfragen zwischen sieben und zehn Prozent. Das dürfte auch damit zu tun haben, dass die Liberalen - anders als andere Parteien - kaum mit Querelen Schlagzeilen machen. Christian Lindner ist der unumstrittene Chef. Und solange keine Neuwahlen anstehen, muss er sich auch nicht ernsthaft mit der unangenehmen Frage nach seiner Bereitschaft zu einer Jamaika-Koalition herumschlagen.

Linke

Den chaoserprobten Linken hat 2019 immerhin die Chance auf eine Zukunft gebracht, die nicht von der permanenten Selbstzerfleischung ihres Führungspersonals dominiert wird. Mit Sahra Wagenknecht zog sich jene Politikerin aus der ersten Reihe zurück, die bei den Genossen am stärksten polarisiert - und die vor allem mit der Parteivorsitzenden Katja Kipping über Kreuz lag. Statt Wagenknecht führt nun die bislang eher unbekannte Amira Mohamed Ali gemeinsam mit Dietmar Bartsch die Fraktion. Mit den Machtkämpfen der vergangenen Jahre hatte sie nie etwas zu tun.

Jens Büttner/DPA Linken-Chefin Katja Kipping

Damit sind jedoch die inhaltlichen Streitfragen noch lange nicht geklärt. Zum Beispiel, ob die Linke sich vorrangig als traditionelle Arbeiterpartei definiert oder auch auf ein linksliberales Milieu in den Großstädten abzielt. In den kommenden Wochen dürfte die Identitätsfrage die Debatte in der Partei bestimmen - bei den Jahresauftaktverstanstaltungen von Partei und Fraktion am 9. und 10. Januar bis zur großen Strategiekonferenz Ende Februar.