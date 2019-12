Der Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie hat der CSU ein großzügiges Weihnachtsgeschenk gemacht: 390.000 Euro gingen am 23. Dezember bei der bayerischen Regierungspartei ein. Der Verband rettete der CSU damit die Jahresbilanz bei den Großspenden von mindestens 50.000 Euro, die umgehend dem Bundestagspräsidenten gemeldet werden müssen. Neben dem Verband trug der Münchner Unternehmer Georg Nemetschek bereits im März 95.000 Euro zur CSU-Bilanz bei - so kam die Partei insgesamt auf knapp eine halbe Million Euro an Großspenden.

Die Zuwendung des Verbands wurde erst im Laufe des Montags bekannt, als der Bundestag die Angaben auf seiner Website aktualisierte. Bis dahin hatte die CSU im Ranking der Großspenden-Empfänger sogar hinter der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands (MLPD) mit insgesamt 110.055 Euro gelegen.

Die MLPD profitierte von den Zuwendungen zweier Privatpersonen. Der Eisenacher Opel-Mitarbeiter Fritz Hofmann hatte ihr 60.000 Euro gespendet. Das Geld stamme aus der Erbschaft seiner verstorbenen Eltern, hieß es in einer Mitteilung der MLPD im April. "Ich wurde schon gefragt, warum ich mir nicht von dem Geld ein schönes Leben mache", wurde Hofmann zitiert. Eine Spende an die MLPD sei "die beste Geldanlage, die ich mir vorstellen kann", schließlich solle der Kapitalismus überwunden werden. Die übrigen 50.055 Euro steuerte der Gewerkschafter Kai Müller-Horn aus Düsseldorf bei.

Gesamtsumme an Großspenden ging zurück

Einzelspenden über 50.000 Euro machen bei größeren Parteien ohnehin nur einen geringen Anteil des Einkommens aus. So nahm die CSU allein 2017 rund 43 Millionen Euro ein, den größten Teil durch staatliche Parteienfinanzierung und die Mitgliedsbeiträge. So ist es auch bei den anderen im Bundestag vertretenen Parteien (die aktuellsten verfügbaren Zahlen zu den Gesamteinkommen der Parteien finden Sie hier). Neuere Angaben wird es erst nach Veröffentlichung aller Rechenschaftsberichte für 2018 im kommenden Jahr geben.

Bis dahin sind die Großspenden zumindest ein Indikator, wie es sich mit der Hilfsbereitschaft der besonders Finanzkräftigen verhält. In dieser Hinsicht war 2019 ein besorgniserregendes Jahr für die bundesweit auftretenden Parteien: Die Gesamtsumme der Großspenden ging von rund 3,1 Millionen auf 1,8 Millionen Euro zurück.

Ein Grund für den Rückgang der Gesamtsumme: Der Autobauer Daimler überwies 2019 keine Großspenden mehr. 2018 gingen noch je 100.000 Euro an CDU und SPD. Im vergangenen April hatte der Konzern aber angekündigt, künftig auf Parteispenden zu verzichten. Auffällig ist mit Blick auf die Statistik seit 2009, dass Wahljahre einen deutlichen Sprung nach oben bedeuten - und dass 2019 mit 1,8 Millionen das schlechteste Jahr seit 2015 war.

Die wichtigsten Erkenntnisse aus der Spendenliste des Bundestags im Überblick:

Den größten Dämpfer muss die CDU hinnehmen: Von rund einer Million Euro im Jahr 2018 fiel sie auf 335.002 Euro zurück. Jeweils 50.001 Euro überwiesen Susanne Klatten und Stefan Quandt aus der Familie der BMW-Erben, weitere 55.000 Euro kamen vom Verband der Metall- und Elektro-Industrie Nordrhein-Westfalen, wo die CDU mit der FDP regiert.

Noch spendabler zeigte sich wie bereits häufiger in der Vergangenheit der Berliner Bauunternehmer Klaus Groth mit 100.000 Euro. Allerdings kann sich an der Gesamtsumme noch etwas ändern: Im vergangenen Jahr teilte die CDU dem Bundestagspräsidenten am 31. Dezember noch eine beträchtliche Spende von Südwestmetall, dem Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg mit (150.000 Euro).

Erstmals in der Statistik taucht die 2017 gegründete proeuropäische Partei Volt auf, die nur durch die Spende des Unternehmers Christian Burchard Max Oldendorff 95.000 Euro bekam.

Angesichts der Zahlen verlangte die Anti-Korruptions-Organisation Transparency Deutschland härtere Regeln. "Besonders die Absenkung der Veröffentlichungsschwelle für Parteispenden ist essenziell zur Bekämpfung von Spendenstückelungen", sagte der Vorsitzende Hartmut Bäumer. Zudem müssten Einnahmen aus Sponsoring wie Spenden behandelt werden. Deutschland müsse das Thema endlich ernsthaft angehen und sich an europäischen Standards orientieren. "Es ist ein Armutszeugnis, dass trotz der Kritik der Staatengruppe des Europarats gegen Korruption (GRECO) in Deutschland keine Bewegung in die Sache gekommen ist", sagte Bäumer.