Dann bekommt man entgegengehalten: Es ist halt Wahlkampf, in wenigen Tagen wird in Hannover gewählt. Tja, wer mag sich denn über so eine klitzekleine Weltkrise mit möglichem Nuklearkrieg und potenzieller deutscher Deindustrialisierung aufregen, wenn in dem wichtigsten deutschen Bundesland gewählt wird! Der Kanzler Scholz, die Außenministerin Baerbock, der Arbeitsminister Heil, der SPD-Vorsitzende Klingbeil – alles Niedersachsen. Da muss man offenbar Prioritäten setzen. Dummerweise steht irgendwo in Deutschland immer eine Landtagswahl an.