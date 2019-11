Parteitag CDU steht vor neuem Streit über Grundrente

Der Hamburger CDU-Bundestagsabgeordnete Christoph Ploß gehörte zu den wenigen, die vergangenen Dienstag in der Sitzung der Unionsfraktion offen Kritik am Grundrenten-Kompromiss äußerten. Konsequenterweise hat Ploß nun einen Initiativantrag für den CDU-Bundesparteitag Ende dieser Woche in Leipzig verfasst, in dem er auf mehrere Bedingungen seiner Partei für die Umsetzung pocht.

Auch wenn Ploß sagt, er wollte damit die mühsam gefundene Einigung mit der SPD "nicht infrage stellen" - eine neue Debatte würde es den Christdemokraten in jedem Fall bescheren.

Für die Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, die ohnehin angeschlagen in den Parteitag geht, wäre das ebenso eine schlechte Nachricht wie für Kanzlerin Angela Merkel. Sie hatte sich innerhalb der Koalition maßgeblich für den Kompromiss mit der SPD eingesetzt.

Noch hat das anderthalbseitige Ploß-Papier (es liegt dem SPIEGEL vor) nicht die erforderlichen 30 Unterschriften, um als Initiativantrag auf dem Parteitag eingebracht werden zu können - die Frist für reguläre Anträge ist abgelaufen. Aber angesichts der Unzufriedenheit in der CDU mit dem Grundrenten-Kompromiss bestehen keine Zweifel, dass diese Hürde genommen wird.

Ploß, Vizechef der Hamburger CDU, hat eigenen Angaben zufolge schon eine Vielzahl positiver Rückmeldungen von Delegierten, darunter auch mehrere Bundestagsabgeordnete und mit Thorsten Frei ein Fraktionsvize. Frei bestätigte dem SPIEGEL, dass er den Antrag unterstütze. Auch die Hamburger CDU steht hinter dem Ansinnen.

Mittelstandsvereinigung und Junge Union erwägen Zustimmung

Und der Bundestagsabgeordnete kann auf noch massivere Rückendeckung hoffen: Nach SPIEGEL-Informationen gibt es sowohl in der Mittelstandsvereinigung von CDU und CSU (MIT) als auch in der Nachwuchsorganisation Junge Union (JU) weit gediehene Überlegungen, den Grundrenten-Antrag zu unterstützen oder gegebenenfalls ein gemeinsames Papier einzubringen. MIT und JU haben durch die ihnen verbundenen Delegierten großes Gewicht auf dem Parteitag - und könnten damit eine Mehrheit herbeiführen.

Interessant ist in dem Zusammenhang die Rolle von Friedrich Merz, der viele Fans bei MIT und JU hat. Der CDU-Politiker, dem Ambitionen auf die nächste Unions-Kanzlerkandidatur nachgesagt werden, hatte die Einigung bei der Grundrente begrüßt.

Union und SPD hatten lange über die Frage der Bedürftigkeitsprüfung gestritten. Am Ende einigte man sich auf eine breite Einkommensprüfung, das Vermögen soll dagegen außen vor bleiben. Ein Scheitern der Verhandlungen hätte auf beiden Seiten diejenigen gestärkt, die die Koalition beenden wollen, entsprechend groß war die Erleichterung der Spitzen von Union und SPD über den Kompromiss.

Der Ploß-Antrag würde die Debatte nun auf dem CDU-Parteitag erneut eröffnen. "Für die CDU bleiben daher folgende Voraussetzungen für die Einführung der Grundrente unerlässlich", schreibt der Bundestagsabgeordnete in seinem Antrag. Darin fordert er:

Der automatische Datenaustausch zwischen Finanzbehörden und der Deutschen Rentenversicherung müsse "fehlerfrei funktionieren". Er müsse so automatisiert erfolgen, "dass keine Einzelfallprüfung durch die Rentenversicherung und damit kein umfassender Personalaufbau erforderlich sind". Die Rentenversicherung hatte unmittelbar nach der Einigung gewarnt, sie müsse möglicherweise Tausende neue Mitarbeiter einstellen.

Es soll gewährleistet sein, dass sämtliche Kapitalerträge bei der Einkommensprüfung berücksichtigt werden. Damit wiederum würde man sich doch wieder einer Prüfung des Gesamtvermögens nähern.

Bei Auslandsrentnern solle analog zu Inlandsrentnern das Einkommen berücksichtigt werden.

Die Finanzierung müsse über die vereinbarte Finanztransaktionssteuer gewährleistet sein - aber "im europäischen Kontext".

Der letzte Punkt ist besonders heikel, weil SPD-Vizekanzler und Bundesfinanzminister Olaf Scholz zuletzt in einem Interview eine rasche nationale Lösung bei der Finanztransaktionssteuer in Aussicht gestellt hatte. "Der Finanzminister muss sich an die Vereinbarungen halten", sagt Ploß.