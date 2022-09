Es war schließlich der Bundestagsabgeordnete und Ex-Gesundheitsminister Hermann Gröhe, der in der Gleichstellungsdebatte auf ein grundlegendes Problem der CDU in diesen Fragen hinwies. Es sei doch an der Partei, selbst zu bestimmen, was der Begriff Gleichstellung für sie bedeute, erklärte Gröhe. Die CDU dürfe sich da weder von links noch von rechts etwas diktieren lassen. »Wenn ich Ihnen vorlese, was die Linke zum Begriff Solidarität sagt, fordern Sie dann auch, den Begriff Solidarität aus unseren Programmen zu streichen?«

CDU muss sich ehrlich machen

Das fasst die Aufgabe der Partei gut zusammen: Die CDU muss herausarbeiten, wie ihr Bild einer modernen Volkspartei aussieht und wer sie in den kommenden Jahren sein will. Sie muss lernen, Schlagworte wieder selbst mit Leben zu füllen und Positionen zu finden, die nicht lediglich aus der Abgrenzung zu anderen Parteien bestehen. Es reicht nicht, gegen Identitätspolitik und das Gendern zu sein. Die CDU sollte auch dringend überlegen, wofür sie konkret stattdessen stehen will, für welche Sozial-, Gesellschafts- oder Klimapolitik.