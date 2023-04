In einer Passage, für die sich vor allem der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler starkgemacht hatte, wird das Aus der deutschen AKWs indes infrage gestellt. Wenn man klimaneutral werden wolle, sei der Ausstieg ein Fehler gewesen, auch habe sich die gesellschaftliche Akzeptanz für Kernkraft im letzten Jahr wesentlich erhöht.

»Vor diesen Hintergrund sprechen wir uns dafür aus, die derzeit noch funktionsfähigen Kernkraftwerke in Deutschland in Reserve zu halten, um einen späteren Weiterbetrieb bei Einhaltung der Sicherheitsauflagen grundsätzlich zu ermöglichen«, heißt es in dem am Samstagabend gefassten Beschluss.