In der Debatte ums Verbrenner-Aus gibt es für Verkehrsminister Volker Wissing harsche Kritik von einem EU-Fraktionsfreund. Der französische Liberale Pascal Canfin sagte in Brüssel, man könne nicht akzeptieren, dass die FDP den bereits ausgehandelten Text als Geisel nehme. »Die Situation ist inakzeptabel.« Die Position der Freien Demokraten sei nicht die Position der liberalen Fraktion im Europaparlament, in der auch die FDP Mitglied ist.