Der RBB will in der Affäre um Patricia Schlesinger mögliche Ansprüche gegen die Senderchefin geltend machen können. Derzeit arbeitet die Rundfunkanstalt nach Angaben der Verwaltungsratschefin Dorette König an Schlesingers Vertragsauflösung. In einer Sondersitzung im brandenburgischen Landtag nannte König noch keine genauen Details. »Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir auch eine fristlose Kündigung nicht ausschließen.«