Gitta Connemann, Chefin der Mittelstandsunion (MIT) und CDU-Bundestagsabgeordnete, hatte bereits Anfang Mai einen Untersuchungsausschuss in der Sache ins Spiel gebracht. Sie pocht nun auf eine umfassende Aufklärung – und sieht Wirtschaftsminister Habeck in der Bringschuld. »Es geht um mehr als den Fehler eines Staatssekretärs, sondern um ein System«, sagte sie gegenüber dem SPIEGEL. Denn, so Connemann: »Graichen und Co. haben an den strategischen Stellen ihre Leute platziert.« Außerdem fragt sie: »Was wusste der Minister? Oder wo hat er wieso weggesehen? Die Möglichkeiten reichen von schlimmstenfalls Beteiligung bis bestenfalls Überforderung.« Habeck müsse nun endlich Klarheit schaffen. »Sonst ist er dauerhaft ebenso wenig zu halten wie sein Staatssekretär.«