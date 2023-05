Der Bundestag befasst sich mit der umstrittenen Personalpolitik im Bundeswirtschaftsministerium. Auf Antrag der Unionsfraktion diskutiert das Parlament in einer Aktuellen Stunde am Nachmittag darüber. Zuvor werden Minister Robert Habeck (Grüne) und sein Staatssekretär Patrick Graichen, der im Zentrum der Affäre steht, in einer gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse für Wirtschaft sowie für Klimaschutz und Energie befragt.