»Diese Vorlage hätte Patrick Graichen nicht vorgelegt werden dürfen und hätte von ihm nicht abgezeichnet werden dürfen«, sagte Habeck.

Nachdem schon in den vergangenen Wochen Kritik an Graichens Gebaren laut geworden war und der Staatssekretär Fehler eingeräumt hatte, sagte Habeck nun: »Die Fehler stehen nicht für sich allein und sind in der Gesamtschau zu sehen.« Er müsse sicherstellen, so Habeck, dass die Compliance-Brandmauer im Ministerium nicht beschädigt werde, und das sei nun geschehen.