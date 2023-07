Brünger: Es gibt immerhin eine breite Debatte über Klimaschutz. Aber um gesellschaftliche Veränderung zu erreichen, braucht es ein Diskussionsklima, in dem Menschen noch Lust haben, offen miteinander zu sprechen. Als Aktivist:innen müssen wir unsere Wut in die richtige Richtung lenken: Uns zusammenschließen gegen die, die vor allem in der Verantwortung stehen – gegen einen Konzern wie RWE, der weiterhin Kohle und Gas verfeuert und seine Gewinnprognose fürs nächste Jahr gerade um mehr als eine Milliarde Euro nach oben korrigiert hat. Oder die Bundesregierung, die zwar schöne Worte schwingt, aber das Klimaschutzgesetz aufweichen möchte.