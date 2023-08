Kanzler Olaf Scholz hatte am Wochenende vor einer Fortsetzung der Gesetzesblockaden und Streitereien in der Ampelkoalition gewarnt. Die Regierung habe »viele weitreichende Entscheidungen getroffen, die für mehr Tempo und mehr Modernisierung« in Deutschland sorgten, und sollte sich darauf konzentrieren, diese Erfolge herauszustellen, sagte Scholz.

Justizminister Marco Buschmann (FDP) hatte am Freitag ein Einlenken von Paus angemahnt. »Bei unserer wirtschaftlichen Lage können wir uns keine weitere Verzögerung leisten«, warnte Buschmann im Interview mit der »Welt am Sonntag«. Paus' Parteikollegen Robert Habeck nahm Buschmann jedoch ausdrücklich in Schutz: »Der Wirtschaftsminister hatte ja bereits grünes Licht gegeben, ehe Frau Paus dann wieder die Stopptaste gedrückt hat.«