Woraufhin ich dann wiederum gerne die DDR anführe – oder Frankreich oder Israel oder die skandinavischen Länder. Also Länder, wo Frauen mitunter sogar drei Kinder im Durchschnitt haben, und trotzdem in Vollzeit arbeiten. Kaum eine der vielen Feministinnen, die darüber klagen, dass so viel »Care-Arbeit« an Frauen hängen bleibe, möchte auf ihre eigene Sozialisation reflektieren, in der nun mal die Mama als Hausfrau in der Küche werkelte und der Papa das dicke Geld nach Hause brachte. Dabei wird mit Absicht ignoriert, dass das konservative Ernährer-Modell, nicht nur so beliebt war, weil das ja alles mit der Kinderbetreuung gar nicht ging, sondern weil es als Distinktionsmerkmal diente: »Na ja, also meine Frau, die muss nicht da draußen, Sie wissen schon, in dieser harten, bösen Welt, bah, arbeiten. Mein Penis ist so groß, dass ich eine ganze Familie damit ernähren kann!«