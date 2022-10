Dass CDU-Chef Friedrich Merz sich zu wenig mit seiner Parteizentrale beschäftigt, wird man ihm fürs Erste nicht mehr vorwerfen können: Der Parteivorsitzende trennt sich vom langjährigen Bundesgeschäftsführer Stefan Hennewig, zudem werden künftig die Bereiche für strategische und analoge Kommunikation zusammengeführt. Zuerst hatte das Portal »The Pioneer« darüber berichtet. Merz kündigte diese Schritte am Montagmorgen zunächst in der Präsidiumssitzung der CDU an.