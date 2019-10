Wirtschaftsminister Altmaier bricht sich bei Sturz das Nasenbein

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ist in Dortmund beim Gang von der Bühne gestürzt und verletzt in eine Klinik gebracht worden. Er erlitt einen Nasenbeinbruch und trug eine Platzwunde, Prellungen und Schürfwunden davon. Das ergab die Untersuchung im Krankenhaus, wie die Nachrichtenagentur dpa aus Regierungskreisen erfuhr. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.

Altmaier war nach dpa-Informationen zunächst ohnmächtig, kam aber noch vor Ort wieder zu Bewusstsein. Nach dem Unfall wurde er stundenlang in der Klinik untersucht. Er soll nicht an der Sitzung des Bundeskabinetts an diesem Mittwoch in Berlin teilnehmen.

Altmaier stolperte nach seiner Rede auf einer Treppe. Nach dem Sturz kümmerten sich Sanitäter um den am Boden liegenden Politiker. Helfer schirmten Altmaier mit einem schwarzen Laken ab. Der Saal wurde geräumt. Während der Fahrt ins Krankenhaus war er bei Bewusstsein und bedankte sich für die medizinische Versorgung.