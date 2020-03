Wirtschaftsminister Altmaier über Coronafolgen Icon: Spiegel Plus "Wir werden verhindern, dass wirtschaftlich gesunde Unternehmen in die Insolvenz geraten"

Peter Altmaier schließt vorübergehende Verstaatlichungen von Firmen nicht aus. So will er die drohende Rezession abwenden. An der Schuldenbremse will der Bundeswirtschaftsminister indes festhalten.