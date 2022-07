Am Dienstag hatte der Oberbürgermeister von Frankfurt am Main, Peter Feldmann (SPD), das Ende seiner Amtszeit verkündet . Nun muss er sich wegen des Vorwurfs der Vorteilsannahme vor Gericht verantworten. Eine entsprechende Anklage der Frankfurter Staatsanwaltschaft soll ab dem 18. Oktober vor dem Landgericht Frankfurt am Main verhandelt werden. Es wurden sechs Verhandlungstage angesetzt, wie das Gericht mitteilte.