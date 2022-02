Pflegeausfälle durch Impfpflicht Notfalls soll der Nachbar einspringen

Ab Mitte März gilt die Impfpflicht in Kliniken und in der Pflege, in manchen Bundesländern wird mit Engpässen gerechnet. Wenn es nach der Ampel geht, sollen die Pflegekassen dann auch Nachbarschaftshilfe bezahlen.