Pflegestreik im Krankenhaus Icon: Spiegel Plus »Ich weiß gar nicht, warum es nicht endlich knallt«

Pflegekräfte streiken selten. In der Asklepios-Klinik in Seesen haben sie es gewagt, sogar in Corona-Zeiten. Nun ist ein langer Arbeitskampf zu Ende – das Ergebnis zeigt: Der Weg zur Pflegerevolution ist lang.