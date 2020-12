Pflegekräfte 2020 Icon: Spiegel Plus Gefeiert – und dann im Stich gelassen

Sie wurden als Helden beklatscht und arbeiten am Limit: In der Coronakrise stehen Pflegekräfte im Fokus. An miesen Arbeitsbedingungen hat das nichts geändert. Schwer vorstellbar, dass es 2021 besser wird.