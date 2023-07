Nicht nur für die Erfüllung dieser Klausel will Rheinmetall seine Kapazitäten erheblich erweitern. Neben der Produktion im niedersächsischen Unterlüß hat Rheinmetall Standorte in Südafrika und Australien. Im vergangenen Jahr kaufte man sich einen spanischen Hersteller hinzu, der kommendes Jahr allein 300.000 Stück 155-Millimeter-Munition beisteuern soll. Hülle, Zünder, Sprengsatz werden dort zum Geschoss zusammengesetzt. Der Fachkräftemangel ist dabei offenbar kein Problem. »Sie können sich nicht vorstellen, wie viele junge Leute sich bei uns bewerben, weil sie was für das Land tun wollen«, sagt Pappberger.

7000 Tonnen Pulver aus Bayern

Die größere Schwierigkeit liegt darin, das Pulver für die Sprengladung zusammenzubekommen. Bis vor kurzem wollte Papperger noch in Sachsen eine neue Fabrik dafür bauen, die Lokalzeitungen berichteten bereits darüber. Jetzt sagt aber sagt der Rheinmetall-Chef: »Wir werden diese Pläne nicht weiterverfolgen.« Stattdessen wolle man den bestehenden Standort im bayerischen Aschau am Inn ausbauen. »Das geht einfach schneller.« Einen »starken zweistelligen Millionenbetrag« wolle Rheinmetall sich das kosten lassen. 7000 Tonnen Pulver sollen in dem Werk pro Jahr entstehen.