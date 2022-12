Planungsbeschleunigungsgesetz Ampel schleppt Autobahnstreit wohl ins nächste Jahr

Wissing sprach sich bei der Pressekonferenz am Dienstagmittag auch für die Bahn aus. Einerseits. »Ich will nicht, dass Sanierungen am Geld scheitern«, erklärte er. Andererseits lehnt er einen Vorrang der Bahn vor dem Straßenverkehr ab. Bei dem geplanten Beschleunigungsgesetz ginge es nicht um eine Priorisierung, welcher Verkehrsträger oder welches Einzelprojekt vorrangig gebaut werden solle, sondern einzig und allein um schnellere Planung. »Mein Auftrag als Bundesverkehrsminister ist es nicht, Deutschland in Engpässe zu treiben«, so Wissing.

Am Mittag vor dem abendlichen Treffen im Kanzleramt war Wissing noch voller Hoffnung, eine Lösung zu erzielen. Steffi Lemke jedoch will im Autobahnstreit hart bleiben. Für sie geht es um die Einhaltung des Koalitionsvertrags. Darauf, bei der Bahn Tempo zu machen und bei den Straßen auf »einen stärkeren Fokus auf Erhalt und Sanierung zu legen, mit besonderem Schwerpunkt auf Ingenieurbauwerke«.

Auch SPD-Fraktionsvize Detlef Müller kritisierte Wissing am Dienstag: »Wir können nicht alle Verkehrsträger auf lange Sicht gleich betrachten, wenn wir jemals unsere Klimaziele erreichen wollen. Neue Autobahnen sollten aber definitiv nicht von beschleunigten Verfahren profitieren«, sagte er im Interview mit dem SPIEGEL.