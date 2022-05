Sieben Jahre sind vergangen und es dreht sich immer noch nichts: Solange versuchen Markus Käser und Andreas Herschmann in Pfaffenhofen an der Ilm drei Windräder zu bauen. Gescheitert ist das bislang an der 10H-Regel in Bayern. Die besagt, dass der Abstand von einem Windrad zu Wohngebäuden zehnmal so groß sein muss wie ein Windrad hoch ist. Bei durchschnittlich 200 Metern Windrad-Höhe sind das zwei Kilometer.