Baden-Württemberg AfD-Abgeordnete erhält Morddrohung - Polizei ermittelt

Unbekannte haben in Baden-Württemberg eine AfD-Landtagsabgeordnete mit dem Tod bedroht. In der Nacht zu Mittwoch hätten sie vor der Praxis der Zahnärztin Christina Baum in Lauda-Königshofen ein Holzkreuz aufgestellt mit der Aufschrift "Nazihure Baum. Nach dir kräht bald kein Hahn mehr. Gestorben 31.12.2019", teilten die Bundespartei und die Landtagsfraktion der AfD mit.

Baum postete auf Facebook ein Foto des Kreuzes und schrieb: "Der Hass unserer politischen Gegner trägt Früchte." Die Politikerin sitzt seit 2016 im baden-württembergischen Landtag und wird dem rechtsnationalen "Flügel" der AfD zugerechnet.

Die Polizei Heilbronn bestätigte den Vorfall. "Das Kreuz wurde mit verschiedenen Schriftzügen versehen, die zum einen Beleidigungen und zum anderen eine Bedrohung gegen die Landtagsabgeordnete enthalten", hieß es in einer Mitteilung.

Es sei Anzeige erstattet worden, die Staatsanwaltschaft Mosbach habe gemeinsam mit der Kriminalpolizei Heilbronn Ermittlungen aufgenommen. Derzeit bestehe aber kein konkreter Tatverdacht, teilte die Polizei mit und bat um Hinweise von Zeugen.