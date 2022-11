Proteste in Iran Ampelfraktionen nehmen Islamisches Zentrum Hamburg ins Visier

Das IZH gilt als wichtigster Ableger des iranischen Regimes in Deutschland. Es wird vom Hamburger Verfassungsschutz als extremistisch eingestuft. Die Behörde beobachtet die Gemeinde seit vielen Jahren und bezeichnet sie neben der iranischen Botschaft als »die wichtigste Vertretung Irans in Deutschland und ein bedeutendes Propagandazentrum« in Europa.

Der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour hatte schon vor Monaten gefordert, das Zentrum zu schließen und es als »das wichtigste Spionagenest des Regimes in Deutschland« bezeichnet. Der SPIEGEL hatte bereits im Oktober berichtet , dass die Hamburger Landesregierung sich ebenfalls von dem IZH distanziert. Vizebürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) stellte sich bereits damals öffentlich gegen das Zentrum und drängt darauf, Kooperationen zu beenden.