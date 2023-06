Die Bundesanwaltschaft hat elf Jahre Haft für einen Angeklagten gefordert, der einen Mord an einem tschetschenischen Exiloppositionellen in Deutschland geplant haben soll. Sie beantragte am Oberlandesgericht (OLG) München, den Mann zu verurteilen, weil er sich bereit erklärt habe zur Begehung eines heimtückischen Mordes aus niedrigen Beweggründen, Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.