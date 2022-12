Nach Überzeugung des Senats war die Beschuldigte Emilie R. im Juli 2014 nach Syrien gereist, um dort den IS zu unterstützen. Die Bundesanwaltschaft warf ihr vor, sich mit ihrem Ehemann 2014 auf das Gebiet des IS in Syrien begeben und dort bis zu ihrer Gefangennahme durch kurdische Kräfte Anfang 2019 gelebt zu haben. Während ihr Mann für den IS als Kämpfer unterwegs war, habe die junge Frau Geld vom IS erhalten und sich um Haushalt und Kinder gekümmert. Ebenso habe sie mit ihrem Mann auch den Umgang mit Schusswaffen erlernt und im Internet für die Miliz geworben.