Von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hieß es am Freitag, in Gesprächen mit der nigrischen Seite werde man verdeutlichen, »dass sich unsere Kräfte aus den innernigrischen Angelegenheiten heraushalten«. Die Putschisten hatten ausländische Staaten davor gewarnt, militärisch einzugreifen. Die Bundeswehr betreibt in der nigrischen Hauptstadt Niamey einen Lufttransportstützpunkt für das militärische Engagement in Westafrika. Dieser spielt auch für den Abzug aus Mali eine wichtige Rolle.

Nach den Worten Kiesewetters könnte Deutschland eine Intervention von Ecowas militärisch begleiten, wenn es von Ecowas eingeladen würde und es ein Uno-Mandat gäbe. Insgesamt sei es gut, wenn die afrikanischen Organisationen ihre Probleme selber lösten und die Europäer sich eher im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit besser koordinierten.