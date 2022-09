Elizabeth II. hat einen Rekord auf den anderen gestapelt: Sie hat 70 Jahre und 214 Tage regiert; niemand hat länger auf dem britischen Thron gesessen. Sie war da, als das britische Empire entkolonialisiert wurde, als die Kubakrise die Welt an den Abgrund führte, als in Nordirland geschossen und der Frieden geschlossen wurde. Sie erlebte den Beitritt der Briten zur EU, den Fall der Mauer und schließlich also den Brexit.

Queen Elizabeth II. hat in 70 Jahren mit 15 Ministerpräsidenten einmal die Woche Gespräche geführt, unpolitisch war sie nicht, nach allem, was man weiß. Wie auch: Jede Geste, jedes Wort wurde politisch durchleuchtet und bewertet, allein dadurch machte sie unablässig Politik. Ihre schiere Existenz war die fortwährende Einmischung in die res publica der Insel. Wie man ihre Rolle als unpolitisch definieren konnte, war mir immer schon ein Rätsel.