Elizabeth II. hingegen wäre die Idealbesetzung für den vakanten Thron: Sie gilt sowieso als unsterblich. Kostspielige Auslandsreisen sind nicht zu erwarten, auf eine Leibwache könnte weitgehend verzichtet werden. Der größte Vorteil ihrer fortgesetzten Regentschaft läge aber in der unverrückbaren Stabilität des politischen Systems: Fortan in alle Ewigkeit würde sich das Staatsoberhaupt garantiert nicht in die Regierungsgeschäfte einmischen.