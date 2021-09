Bundestagswahl »Querdenker«-Partei »Die Basis« droht Klage von gleichnamigem Geflüchteten-Netzwerk

In Deutschland gibt es zwei Gruppierungen namens »Die Basis«: Die eine engagiert sich ehrenamtlich für Kinder von Geflohenen, die andere entstand aus dem Corona-Protest und will in den Bundestag. Nun droht ein Rechtsstreit.