Wüst war zwischen 2017 und 2021 Verkehrsminister in Nordrhein-Westfalen. In dieser Zeit wurde der Baubeginn für die beschädigte Rahmedetalbrücke mehrfach verschoben, ein Auftrag für einen Ersatzbau der Brücke war vom Land NRW 2015 vergeben worden. Im Dezember 2021 ließ die Autobahn GmbH die marode Brücke sperren, seit rund 14 Monaten stauen sich täglich rund 15.000 Autos und etwa 6000 Lkw auf den Umgehungsstraßen der Region. Teile eines E-Mail-Austauschs zwischen Wüsts früherem Ministerium, der Staatskanzlei und dem damals noch zuständigen Landesbetrieb Straßen.NRW sollen gelöscht worden sein. In der Kommunikation soll es um die verschobenen Neubaupläne gegangen sein.