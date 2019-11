Umstrittener Polizeigewerkschafter Rainer Wendt wird Staatssekretär in Magdeburg

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) holt mit Rainer Wendt den wohl bekanntesten Polizeigewerkschafter Deutschlands als Staatssekretär nach Magdeburg. Er wird in der Landeshauptstadt unter Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) arbeiten.

"Es ist uns eine große Freude, mit Rainer Wendt einen der fachkundigsten und bekanntesten Vertreter der Interessen unserer Polizei und engagierten Anwalt für die Sicherheit in unserem Land zukünftig als neuen Staatssekretär im Ministerium des Inneren des Landes Sachsen-Anhalt zu haben", erklärte Haseloff in einer Pressemitteilung.

Der Gewerkschafter Wendt ist umstritten. Bis zu seiner Pensionierung aus dem Polizeidienst im Jahr 2017 hatte er zehn Jahre lang ein Teilzeitgehalt als Polizist bezogen, obwohl er eigentlich als Vollzeitgewerkschafter arbeitete. Zudem war er 2010 offenbar ohne Rechtsgrundlage befördert worden. Außerdem hatte er laut Innenministerium in Nordrhein-Westfalen über mehrere Jahre lukrative Nebeneinkünfte nicht angegeben.

Auch politisch sorgte Wendt wiederholt für Unmut. Trotz seit Jahren sinkender Zahlen bei Gewaltdelikten ist eines seiner Dauerthemen der "Verlust an Sicherheitsgefühl" in Deutschland. Mit Aussagen über Straftaten von Ausländern handelte er sich den Vorwurf ein, rechtspopulistische Positionen zu vertreten. In seinem Bestseller "Deutschland in Gefahr" kritisierte er den Staat als zu lasch, er geißelte darin unter anderem "Kuscheljustiz" und "Spaßpädagogik".

Der Gewerkschafter folgt in Magdeburg nun auf Tamara Zieschang, die im Dezember als Staatssekretärin ins Bundesverkehrsministerium wechselt. Wendt ist Mitglied im Bundesvorstand des Deutschen Beamtenbundes und seit 2007 Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft.