Forderungen nach Kampfflugzeug-Lieferungen hatte es unter anderem auch aus Freis Partei gegeben. So hatte sich der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter schon vor Deutschlands Entschluss zur Lieferung von Leopard-Panzern dafür ausgesprochen, ausgemusterte Tornado-Jets an die Ukraine zu schicken. Am Mittwoch zeigte er sich weiterhin offen für die Lieferung von Kampfflugzeugen. Der ukrainische Vizeaußenminister Andrij Melnyk, ehemals Botschafter in Deutschland, hatte die Kampfflugzeug-Forderung nach der Leopard-Entscheidung ebenfalls bekräftigt.