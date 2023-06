Frauen müssen »gehört und ernst genommen werden«

Die Band stritt die Anschuldigungen entschieden ab . Konkrete Fragen zu den Vorwürfen lassen Rammstein bisher jedoch ins Leere laufen. Ab 7. Juni spielt die Band Rammstein vier Konzerte im Münchner Olympiastadion.

Neben dem Verbot der »Row Zero« fordern die Münchner Grünen auch »Awareness-Teams«, also speziell geschulte Teams, die auf Konzerten unterwegs sind und als Ansprechpartner für Menschen in Not dienen können. Solche Teams gibt es bereits in der Rave- oder Open-Air-Szene. Auch die Nutzung der App SafeNow, bei der man an solchen Veranstaltungen per Handy ein Notsignal absetzen und auf sich aufmerksam machen kann, soll geprüft werden. Für all diese Maßnahmen möchten die Stadträte die Veranstalter zur Kasse bitten.