Die »Nullte Reihe« direkt vor der Bühne war in Verruf geraten, weil sie eine Rolle in einem mutmaßlichen System spielt, mit dem der Band junge Frauen zugeführt worden sein sollen. Berichten von Frauen zufolge wurden in der »Row Zero« diejenigen ausgewählt, die zu Aftershowpartys geleitet worden seien. Zuvor hatten bereits die Münchner Grünen vor den anstehenden Rammstein-Konzerten in der Stadt ein Verbot der »Row Zero« gefordert.