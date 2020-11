Rassismusbekämpfung Gut gemeinte Maßnähmchen

Ein Kommentar von Ferda Ataman

Das Rassismuskabinett hat 89 Maßnahmen zur Bekämpfung vorgelegt. Viele davon sind alt, einige wenig wirksam, wichtige fehlen. So etwa eine Definition: Was genau ist der Rassismus, den man bekämpfen will?