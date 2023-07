Zwischen 20 und 30 Prozent der Deutschen rauchen

Konstant rauchen in Deutschland um die 30 Prozent der Menschen ab 14 Jahren – und im Nachgang der Coronapandemie stieg der von der Deutschen Befragung zum Rauchverhalten (Debra) regelmäßig erhobene Wert sogar an. Andere Erhebungen zeigen etwas niedrigere Zahlen, so kommt etwa der Mikrozensus von 2021 auf eine Quote von knapp 19 Prozent – wobei dort nur rund zwei Drittel der Befragten über ihr Rauchverhalten Auskunft gegeben haben.