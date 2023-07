Während manch andere Länder drastische Maßnahmen zur Reduzierung des Tabakkonsums vornehmen, tut sich in Deutschland wenig. Dies bemängelt nun die Weltgesundheitsorganisation (WHO).

»Wir können nicht wirklich nachvollziehen, warum die Politik in Deutschland so lax in der Umsetzung von Maßnahmen in der Tabakkontrolle ist«, sagte Rüdiger Krech, WHO-Direktor für Gesundheitsförderung, der Nachrichtenagentur dpa. Deutschland ist im Kampf gegen den Tabakkonsum eines der Schlusslichter in Europa: Laut dem Statistischen Amt der Europäischen Union ist die Raucherquote nur in Bulgarien, Griechenland und Ungarn höher als hierzulande. Knapp 23 Prozent der Deutschen greifen täglich zur Zigarette.