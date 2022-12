Die Bundesanwaltschaft hatte am Mittwoch in elf Bundesländern sowie in Italien und Österreich insgesamt 25 Menschen festnehmen lassen. 22 von ihnen wirft sie vor, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein, die das politische System in Deutschland stürzen wollte. Drei weitere Festgenommene gelten den Angaben zufolge als Unterstützende.

Am Abend teilte die Bundesanwaltschaft mit, dass 19 der 25 Festgenommenen in Untersuchungshaft seien. Planmäßig sollen auch an diesem Donnerstag noch Verdächtige den Ermittlungsrichtern vorgeführt werden.