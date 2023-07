Razzia in Nordrhein-Westfalen Polizei nimmt sieben mutmaßliche islamistische Terroristen fest

Verfassungsschutzchef warnte vor IS-Regionalableger

Der ISPK bereitet den deutschen Sicherheitsbehörden bereits seit Längerem Sorgen. »Das Erstarken dieser Gruppe in Afghanistan verstärkt die Gefährdungslage in Deutschland«, warnte Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang im Frühjahr. Bereits im vergangenen Herbst waren in Iserlohn und Bremerhaven zwei junge Islamisten verhaftet worden, die in Verbindung mit Mitgliedern der Terrorgruppe gestanden haben sollen. Einer von ihnen soll von einem ISPK-Kader in Afghanistan beim Bau eines Sprengsatzes angeleitet worden sein. Später soll er geplant haben, einen Polizisten mit einem Messer anzugreifen.