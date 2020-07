Ermittlungen des Generalbundesanwalts Razzien bei Gambiern in Deutschland wegen Folterverdacht

Sieben Asylsuchende aus Gambia gaben in Anhörungen an, in ihrer Heimat zu einer berüchtigten Militäreinheit gehört zu haben. Ermittler durchsuchten nun mehrere Unterkünfte in zwei Bundesländern.