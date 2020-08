Extremisten vor Reichstag Bundesregierung beklagt "schändliche Bilder" bei Protesten in Berlin

Regierungssprecher Seibert hat die Aktion von Rechtsextremisten und Mitläufern am Reichstag scharf verurteilt. Er dankte zudem der "überwiegenden Mehrheit der 83 Millionen Menschen in diesem Land", die sich in der Pandemie "vernünftig verhalten".