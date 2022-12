Rechte und linke Tabus Was »Reichsbürger« und »Letzte Generation« unterscheidet – und was nicht

Nicht nachvollziehbar finde ich, dass ich mich jetzt nicht mehr über die Klimaaktivisten der »Letzten Generation« aufregen soll, die ich im Übrigen auch nicht »Terroristen« nennen würde. Links der Mitte wird aus den »Reichsbürger«-Razzien eilfertig abgeleitet, dass man sich über die eskalierenden Blockaden nicht mehr empören könne, weil sie im Vergleich zu einem »Umsturz« oder »Staatsstreich« harmlos zu nennen seien. Seit die Innenministerin über den »Abgrund an Terrorismus« spricht, in den sie geblickt habe, mag sie zur »Letzten Generation« vorerst keine Fragen mehr beantworten, so mein Eindruck. Aber, Himmel, was soll das denn für eine Korrelation sein? Sonntags fährt die Straßenbahn schneller als bergab?